Με τον Λόντι να βρίσκεται στο Νότιγχαμ για λογαριασμό της Φόρεστ, η Ατλέτικο έδωσε τα χέρια με την Τότεναμ για τον δανεισμό του Σέρχιο Ρεγκιλόν προκειμένου να τον αντικαταστήσει.

Η διαφαινόμενη μεταγραφή του Ρέναν Λόντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ φέρνει εξελίξεις και στο στρατόπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης!

Με τον Βραζιλιάνο απλώς να περιμένει την ολοκλήρωση του τυπικού σκέλους για την ανακοίνωσή του από τους Reds, στη Μαδρίτη στράφηκαν στην περίπτωση του Σέρχιο Ρεγκιλόν προκειμένου να τον αντικαταστήσουν.

Σύμφωνα μάλιστα με τον καθόλα έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τότεναμ δεν έκανε ιδιαίτερα δύσκολα τα πράγματα για τους Ροχιμπλάνκος, οι οποίοι συμφώνησαν άμεσα με την πλευρά των Spurs για τον δανεισμό του Ισπανού αριστερού μπακ.

Στο deal πάντως δεν προβλέπεται κάποια οψιόν αγοράς για τον πρώην αμυντικό της Ρεάλ Μαδρίτης που τα τελευταία δυο χρόνια αγωνίζεται στην Premier League με τη φανέλα της Τότεναμ.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ο Ρεγκιλόν κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις για λογαριασμό των Spurs με απολογισμό δυο γκολ και τρεις ασίστ.

Sergio Reguilón to Atletico Madrid, here we go! Full agreement completed after deal in place revealed on Saturday. Reguilón will travel to Spain on Monday in order to undergo medical tests and sign. 🚨⚪️🔴 #Atleti



Loan deal from Tottenham, no buy option included. #THFC pic.twitter.com/soU1yJtJpm