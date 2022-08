Οι οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης τα έχωσαν στον Μάριο Ερμόσο μετά την ήττα από τη Βιγιαρεάλ και ο Ισπανός στόπερ... όρμησε στους οπαδούς της ομάδας του! Χρειάστηκε η παρέμβαση από την αστυνομία.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης στο πρώτο της εντός έδρας ματς για τη νέα σεζόν ηττήθηκε με 2-0 από την Βιγιαρεάλ του Ουνάι Έμερι και δυσαρέστησε τους οπαδούς της. Μετά το ματς η κατάσταση ξέφυγε με πρωταγωνιστή τον Μάριο Ερμόσο που δεν αγωνίστηκε καν.

Ο Ισπανός στόπερ έμεινε στον αγωνιστικό χώρο του «Γουάντα Μετροπολιτάνο» για να κάνει διατάσεις μαζί με τους άλλους αναπληρωματικούς και δέχτηκε λεκτική επίθεση από οπαδούς της ομάδας του. Ο Ερμόσο απάντησε, οι οπαδοί άρχισαν να του πετούν μπουκάλια και ο 27χρονος ανέβηκε στην κερκίδα για να τους αντιμετωπίσει. Στη μέση μπήκαν μέλη της ομάδα αλλά και η αστυνομία για να απομακρύνουν τον ποδοσφαιριστή του Ντιέγκο Σιμεόνε.

