Η Ατλέτικο Μαδρίτης επισημοποίησε την απόκτηση του Αργεντινού δεξιού μπακ Ναουέλ Μολίνα που προορίζεται για αντικαταστάτης του Κίριαν Τρίπιερ.

Είναι επίσημο. Ο Ναουέλ Μολίνα είναι πλέον παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης. Η τρίτη μεταγραφή των «ροχιμπλάνκος» για τη νέα σεζόν μετά από αυτές του Σαμούελ Λίνο και Άξελ Βίτσελ. Ο Αργεντινός δεξιός μπακ που ήταν πρώτος στη μεταγραφική λίστα του προπονητή της ομάδας, Ντιέγκο Σιμεόνε, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κολτσονέρος», ως τον Ιούνιο του 2017.

Η Ατλέτι θα πληρώσει στην Ουντινέζε περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ σταθερά, συν άλλα 6 ως μπόνους. Ο Αργεντινός έφτασε ήδη την περασμένη Δευτέρα στην πρωτεύουσα της Ισπανίας για να τελειώσει η μεταγραφή του, κι ήδη από το απόγευμα της Τρίτης, φάνηκε να προπονείται με τους νέους του συμπαίκτες στο Cerro del Espino.

Ο Αργεντινός διεθνής έπαιξε τις δύο τελευταίες σεζόν στη Serie A με τη φανέλα της Ουντινέζε, ομάδα με την οποία έχει αγωνιστεί συνολικά σε 68 παιχνίδια, σκοράροντας 10 γκολ και δίνοντας 7 ασίστ. Ο Αργεντινός μπακ ξεχωρίζει για την ευελιξία του και στις δύο πλευρές, την αμυντική του ικανότητα και τις δυνατότητές του να προωθείται στην επίθεση.

