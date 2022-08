Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο υπ' ατμόν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζει μια πρόταση ύψους 45 εκατομμυρίων λιρών για τον επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ματέους Κούνια.

Τον 23χρονο Βραζιλιάνο, Ματέους Κούνια, της Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται πως εξετάζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που κουράστηκε από τα... τερτίπια του Κριστιάνο Ρονάλντο και σκέφτεται ως και πρόωρη λύση του συμβολαίου του.

Οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν ενημερωθεί μάλιστα ενημερωθεί ότι ο Βραζιλιάνος διεθνής, είναι πρόθυμος να μετακομίσει στο Μάντσεστερ, παρά το γεγονός ότι εντάχθηκε στην Ατλέτικο μόλις το περασμένο καλοκαίρι και συμφώνησε με τους «ροχιμπλάνκος» για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Manchester United had direct talks with Matheus Cunha’s agents as with many others in the last few days. No agreement reached with Atletico Madrid as things stand. 🚨🔴 #MUFC



Atletico want more than €50m to sell Cunha this summer. pic.twitter.com/CxPPyPH3Ma