Ξεκάθαρη ήταν η απάντηση του Λιονέλ Μέσι στο ερώτημα για το ποιος αξίζει φέτος τη Χρυσή Μπάλα, με τον Αργεντινό να επιλέγει χωρίς δεύτερη σκέψη τον Καρίμ Μπενζεμά.

Η αντίστροφη μέτρηση για την απονομή της Χρυσής Μπάλας έχει ήδη ξεκινήσει, με το France Football να ανακοινώνει πριν από μερικές ημέρες τους 30 υποψήφιους που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της περσινής σεζόν.

Ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα πάντως δεν συγκαταλέγεται εκείνο του πολυνίκη του θεσμού, Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έμεινε εκτός 30αδας για πρώτη φορά έπειτα από το 2005.

Το παραπάνω γεγονός πάντως δεν τον απέτρεψε από το να μιλήσει φέτος για τη Χρυσή Μπάλα, ενώ όταν ρωτήθηκε για το ποιος αξίζει να κατακτήσει το βραβείο έδωσε χωρίς δεύτερη σκέψη την ψήφο του στον Καρίμ Μπενζεμά.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπενζεμά είχε μια φανταστική χρονιά» ήταν τα λόγια του Αργεντινού «μάγου». Μια άποψη που φαίνεται να συμμερίζονται και οι περισσότεροι φανς, μιας και ο Γάλλος θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου μετά και τις εξαιρετικές εμφανίσεις που οδήγησαν τη Ρεάλ σε πρωτάθλημα και Champions League.

