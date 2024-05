Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν Μονάχου στο Μπερναμπέου, ο Ρούντιγκερ κατά τους πανηγυρισμούς έτρεξε προς την οθόνη του VAR για να την αγκαλιάσει και να την φιλήσει.

Με δύο γκολ του Χοσέλου στο φινάλε (88’ και 90’+1’), η Ρεάλ Μαδρίτης ανέτρεψε το τέρμα του Αλφόνσο Ντέιβις, πήρε απίθανη νίκη – πρόκριση επί της Μπάγερν Μονάχου (2-1) και την 1η Ιουνίου στο «Γουέμπλεϊ» κόντρα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα κυνηγήσει το 15ο Champions League της ιστορίας της.

Μετά τη λήξη του αγώνα, σε δηλώσεις τους, τόσο ο προπονητής των Βαυαρών Τόμας Τούχελ, όσο και ο Ντε Λιχτ εξέφρασαν τα έντονα παράπονά τους από τη διαιτησία του αγώνα.

Στον αντίποδα, ο Αντόνιο Ρούντιγκερ κατά τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση, έσπευσε να... αγκαλιάσει και να φιλήσει την οθόνη του VAR.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Antonio Rüdiger embracing the VAR screen after last night's win. 😂 pic.twitter.com/Up1ZPPIzt2