Με ελεύθερη μεταγραφή ο Ίσκο μετακινείται από την Μαδρίτη στην Ανδαλουσία και για τα επόμενα δυο χρόνια θα είναι ποδοσφαιριστής της Σεβίλλης!

Ο Ζουλιέν Λοπετέγκι τον ήθελε από καιρό και πλέον κατάφερε να τον κάνει κομμάτι του ρόστερ της Σεβίλλης.

Η ομάδα ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Ίσκο που θα βρίσκεται – καλώς εχόντων των πραγμάτων αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο στα ιατρικά – στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» από τη νέα αγωνιστική περίοδο και για την επόμενη διετία.

Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού με τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων.

O 30χρονος ποδοσφαιριστής αποχώρησε από την Ρεάλ έπειτα από εννέα χρόνια παρουσίας εκεί, έχοντας μετρήσει φυσικά κι εκείνος πέντε Champions League, τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο, τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, τρία Super Cups Ισπανίας και ισάριθμα Super Cups Ευρώπης.

We have reached an agreement in principle to sign Isco! 🤝 pic.twitter.com/3ANZnw91ff