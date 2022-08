Γνωστά έγιναν τα μισθολογικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα για τη νέα σεζόν, με τους Ντε Γιονγκ, Μπουσκέτς και Άλμπα να φιγουράρουν στην κορυφή του ρόστερ. Πόσα παίρνουν Λέβα, Πιάνιτς και... Ουμτιτί.

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να κάνει προσπάθειες για να μειώσει το επιβαρυμένο της μισθολόγιο, όμως ακόμα μπροστά της έχει... πολύ δρόμο. Σύμφωνα με στοιχεία του «Capology» που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, οι Καταλανοί θα πρέπει να καταβάλλουν συνολικά το ποσό των 284 εκατομμυρίων ευρώ σε μισθούς για τη σεζόν 2022-2023, αριθμός ο οποίος μεταφράζεται σε περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ ανά εβδομάδα.

Στην κορυφή των πιο ακριβοπληρωμένων δεσπόζει το όνομα του Ντε Γιονγκ που αμείβεται με περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (μεικτά), γεγονός που εξηγεί μερικώς την επιθυμία των Καταλανών να τον πουλήσουν πριν από το τέλος του καλοκαιριού.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν τα ονόματα των... παλιών καραβάνων, Σέρχιο Μπουσκέτς (22 εκατ. ευρώ) και Ζόρντι Άλμπα (20 εκατ. ευρώ), ενώ τέταρτος έρχεται ο νεοαποκτηθείς Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που θα λαμβάνει περί τα 18,7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Εντυπώσεις προκαλούν οι ιδιαίτερα υψηλοί μισθοί των Πιάνιτς (15,6 εκατ. ευρώ) και Ομπαμεγιάνγκ (11 εκα. ευρώ), ενώ ειδική αναφορά αξίζει και ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, Σάμουελ Ουμιτιτί, ο οποίος φέρεται να λαμβάνει το ποσό των 6,2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε πως η φορολογία στην Καταλονία ανέρχεται στο 50%, όπερ σημαίνει πως στην τσέπη των ποδοσφαιριστών μπαίνουν στην πραγματικότητα μόλις τα μισά από τα ποσά που αναγράφονται παραπάνω.

*Τα ποσά είναι μεικτά και δεν αφορούν τις καθαρές αποδοχές

