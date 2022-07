Ο Ενρίκε Θερέθο διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια που συνδέουν Κριστιάνο και Ατλέτικο, τονίζοντας πως η μετακόμιση του Πορτογάλου στη Μαδρίτη είναι πρακτικά αδύνατη.

Τέλος στα σενάρια που συνδέουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο με την Ατλέτικο Μαδρίτης θέλησε να βάλει ο πρόεδρος των Ροχιμπλάνκος, Ενρίκε Θερέθο.

Παρά την έντονη φημολογία που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες μέρες στην Ισπανία και θέλει τον Πορτογάλο να βρίσκεται στα ραντάρ των Μαδριλένων, ο ισχυρός άνδρας των Κολτσονέρος θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μέσω μιας κατηγορηματικής διάψευσης.

«Δεν ξέρω ποιος εφηύρε αυτή την ιστορία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν είναι αλήθεια. Είναι πρακτικά αδύνατον να έρθει στην Ατλέτικο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θερέθο, ξεγράφοντας με αυτόν τον τρόπο οριστικά την Ατλέτικο από τη λίστα... επιθυμιών του Κριστιάνο.

Πλέον τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα για τον Πορτογάλο που συνεχίζει να αναζητά τρόπο διαφυγής από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά όλες οι πόρτες που έχει κρούσει παραμένουν κλειστές. Όπως άλλωστε είναι και οι πύλες των Κόκκινων Διάβολων, οι οποίοι του ξεκαθάρισαν στο μεταξύ τους ραντεβού πως σε αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο» δεν πρόκειται να πάει πουθενά....

