Επιτέλους... λευκός καπνός! Η Μπάγερν έκανε αποδεκτή την τελευταία πρόταση της Μπάρτσα ύψους 45+5 εκατ. ευρώ για τον Λεβαντόφσκι, με τη μεταγραφή πλέον να οριστικοποιείται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Όλοι μετρούσαν αντίστροφα για τη στιγμή της έκρηξης της «ωρολογιακής βόμβας»! Μπαρτσελόνα και Λεβαντόφσκι πίεζαν από κοινού για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και τελικά η επιθυμία τους θα γίνει πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τους Φαμπρίτσιο Ρομάνο και Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Μπάγερν άναψε επιτέλους το πράσινο φως για την αποχώρηση του Πολωνού επιθετικού, καθώς αποδέχτηκε την τελευταία πρόταση των Καταλανών ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ ενώ ακόμη πέντε εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους.

Μια εξέλιξη που φαίνεται να θέτει οριστικό τέλος στο μεταγραφικό σίριαλ του καλοκαιριού, με τη Μπάρτσα να ολοκληρώνει ακόμα μια δυνατή προσθήκη έπειτα από εκείνη του Ραφίνια. Πλέον ο «Λέβα» αναμένεται να βάλει την υπογραφή του μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και κατόπιν να ανακοινωθεί από τους Μπλαουγκράνα.

Δημοσιεύματα από την Ισπανία μάλιστα υποστηρίζουν πως η παρουσίαση του προσεχώς 34χρονου φορ μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και μέσα στο επόμενο τριήμερο μπροστά στο... ανυπόμονο κοινό των Καταλανών στο «Καμπ Νόου», προτού ο Λεβαντόφσκι αναχωρήσει για τις ΗΠΑ προκειμένου να ενσωματωθεί μαζί με την υπόλοιπη αποστολή.

Από την πλευρά της, η Μπάγερν αποχαιρετά έναν θρύλο της ομάδας ο οποίος έπειτα από οκτώ χρόνιας παρουσίας στο Μόναχο με...αναρίθμητα γκολ ετοιμάζεται για το μεγάλο αντίο.

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB



Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday - he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw