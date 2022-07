Ο διεθνής Πολωνός στράικερ, αρνείται σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, να μπει σε διαπραγματεύσεις με τους πρωταθλητές Γαλλίας και τους «μπλε», καθώς συνεχίζει να θέτει την Μπαρτσελόνα ως απόλυτη προτεραιότητα.

Απόλυτα σαφή συνεχίζει να καθιστά την επιθυμία του να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο διεθνής Πολωνός επιθετικός, σύμφωνα με την Bild, αρνείται να διαπραγματευτεί με άλλους συλλόγους που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον μεταξύ αυτών η Παρί Σεν Ζερμέν και η Τσέλσι.

Όπως αναφέρει το RMC Sport, το όνομα του πολύπειρου στράικερ της Μπάγερν Μονάχου, αναφέρθηκε σε συνάντηση μεταξύ του Λουίς Κάμπος αθλητικού συμβούλου των Παριζιάνων και του Πίνι Ζάχαβιμ, agent του «Λέβα» τον Ιούνιο. Ο Πορτογάλος εκτιμά πολύ τον παίκτη, αλλά η συζήτηση δεν επεκτάθηκε κι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.

Ο Λεβαντόφσκι θέλει να πάει στην Καταλονία. Δεν σκέφτεται -ακόμα τουλάχιστον- τις προσεγγίσεις άλλων μνηστήρων. Ο Πολωνός σταρ που επέστρεψε στη... βάση του αυτή την εβδομάδα, κι εντάχθηκε στις προπονήσεις των Βαυαρών, ενδιαφέρεται μόνο για την προοπτική των «μπλαουγκράνα».

