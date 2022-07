H Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με τον Ροντρίγκο για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Σημαντική αύξηση στις απολαβές του Βραζιλιάνου, στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ η ρήτρα αποδέσμευσης.

Ο Ροντρίγκο ήταν ένας από τους «game-changers» της Ρεάλ Μαδρίτης την σεζόν που ολοκληρώθηκε, καθώς προσέφερε αρκετές βοήθειες προερχόμενος από τον πάγκο με τα γκολ του κόντρα στην Τσέλσι και την Μάντσεστερ Σίτι να είναι κομβικά στην πορεία των «Μερέγνκες» προς την κατάκτηση του Champions League. Ο 21χρονος Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025, όμως οι Μαδριλένοι έσπευσαν να τον «δέσουν».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Marca» οι δυο πλευρές συμφώνησαν για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028, με τον νεαρό εξτρέμ να δέχεται σημαντική αύξηση στις απολαβές του. Ο Ροντρίγκο ήταν από τους πλέον χαμηλόμισθους ποδοσφαιριστές του ρόστερ και πλέον ανέβηκε στα «μεσαία» συμβόλαια. Η ρήτρα του Βραζιλιάνου είναι στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

