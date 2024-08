Την πλήρη ευθύνη για το μέτριο ξεκίνημα της Ρεάλ Μαδρίτης τη φετινή σεζόν ανέλαβε ο Κάρλο Αντσελότι στις δηλώσεις του μετά τη νέα ισοπαλία της Βασίλισσας αυτή τη φορά με τη Λας Πάλμας, τονίζοντας ότι η ομάδα του χρειάζεται βελτίωση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης απώλεσε δύο βαθμούς στην έδρα της Λας Πάλμας το βράδυ της Πέμπτης (29/09), μετά το ισόπαλο 1-1 στα Κανάρια Νησιά.

Αυτή ήταν η δεύτερη απώλεια βαθμών για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, μετά την ισοπαλία με τη Μαγιόρκα στην πρεμιέρα της La Liga, κάτι που σημαίνει ότι η Ρεάλ έχει ήδη αφήσει πίσω της τέσσερις βαθμούς.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ιταλός τεχνικός ανέλαβε την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας του όχι μόνο στο ματς με την Λας Πάλμας, αλλά και για το νωθρό ξεκίνημα της Βασίλισσας στη σεζόν.

«Παλεύουμε να βρούμε τη σταθερότητα που είχαμε πέρυσι. Δεν μπορούμε να ψάξουμε για δικαιολογίες τώρα, γιατί το πρόγραμμα είναι σφιχτό και έχουμε ακόμη ένα ματς την Κυριακή. Εγώ πρέπει να βρω τη λύση, όχι οι παίκτες. Όταν υπάρχει πρόβλημα, ο προπονητής έχει την ευθύνη για να βρει τη λύση. Θα την ψάξω για να μπορέσει να παίξει καλά η ομάδα και γίνει ξανά σταθερή».

🗣️ Ancelotti: “I take responsibility. I will find the solution.” pic.twitter.com/FMgm8XP9ln

«Έχω παρατηρήσει ότι το παιχνίδι μας είναι αργό, δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Το πρόβλημα είναι αρκετά ξεκάθαρο. Από την πλευρά μου, οφείλω να είμαι πιο συγκεκριμένος στη στρατηγική μου για να δώσω στους παίκτες σαφήνεια. Αποδεικνύεται για εμάς πιο δύσκολο από όσο νομίζαμε. Ευτυχώς, αυτά τα τρία παιχνίδια μού έχουν δείξει πολλά πράγματα που δεν πάνε καλά», σχολίασε σχετικά με το ματς και την εικόνα των Μερένχες στο ξεκίνημα της σεζόν.

Όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις της Ρεάλ αυτές τις τελευταίες ώρες του μεταγραφικού «παραθύρου», ο Ιταλός ξεκαθάρισε πως η αγορά έκλεισε για την ομάδα του, κάτι που είχε πει και σε παλιότερες δηλώσεις του.

«Η ομάδα είναι πλέον πλήρης, δεν θα κάνουμε άλλη μεταγραφή. Μπορώ να σας το επιβεβαιώσω ξανά».

🚨⚪️ Carlo Ancelotti on Real Madrid and last minute signing: “Our market is CLOSED, I can confirm this once again”. pic.twitter.com/drgL4Ho95l