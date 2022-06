Ο Ζεράρ Πικέ γνωστός φίλαθλος του τένις, βρέθηκε στο Wimbledon για να στηρίξει τον φίλο του, Ράφα Ναδάλ και εθεάθη με τσάντα της Τσέλσι!

Ο Καταλανός αμυντικός που φέτος άκουσε από τον Τσάβι ότι δεν υπολογίζεται για βασικός, αλλά πείσμωσε και θέλει ν' αποδείξει στον προπονητή του ότι πήρε την λάθος απόφαση, βρέθηκε στο Wimbledon αφού κάθε φορά φροντίζει να παρακολουθεί τα μεγάλα τουρνουά του τένις δια ζώσης.

Αυτή τη φορά οι κάμερες των κινητών από τους γύρω του, «μαρτύρησαν» την τσάντα της Τσέλσι την οποία κρατούσε ο Ζεράρ Πικέ όντας στο Λονδίνο, δίχως να γίνει γνωστό το γιατί ή αν είχε επισκεφθεί την μπουτίκ της ομάδας νωρίτερα...

Πάντως, κατάφερε να τα πει και με τον Ράφα Ναδάλ όση ώρα βρέθηκε στο χώρο όπου είχε πρόσβαση προκειμένου να συνομιλήσει και με τον συμπατριώτη του, Πρωταθλητή του Australian και του French Open.

What you got there, Pique? 🤔👀 pic.twitter.com/rwm8GMl13I