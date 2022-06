Πεπ και Τσάβι θα τεθούν αντιμέτωποι στο σπουδαίο φιλικό ματς της Μπαρτσελόνα με την Μάντσεστερ Σίτι στα τέλη του Αυγούστου στη Βαρκελώνη, με τα έσοδα να διατίθενται για την μάχη κατά του ALS.

Οι «μπλαουγκράνα» και οι «πολίτες» θέλουν να προσφέρουν στην ενημέρωση για το πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή αλλιώς την νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία ταλαιπωρείται πλέον και ο άλλοτε βοηθός προπονητή της Μπαρτσελόνα και πρώην τερματοφύλακας των Καταλανών και Σεβίλλης, Χουάν Κάρλος Ουνθούε.

Το φιλικό παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Μάντσεστερ Σίτι ανακοινώθηκε για τις 24/8 σε ειδική εκδήλωση το πρωί της Δευτέρας στην Βαρκελώνη και φυσικά ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν παρών, συναντώντας και συνομιλώντας με τον Ονθούε γι' αρκετή ώρα.

✅| Official: Barcelona will play a charity friendly match against Manchester City on 24th August, 21:00, at Camp Nou. The money from the game will help raise funds for ALS. #fcblive pic.twitter.com/h491IMOzDy

📸| Pep Guardiola and Juan Carlos Unzué at the Camp Nou.



The charity friendly match between Barcelona and Manchester City at the Camp Nou on 24th August at 9pm CET for raising awareness and funds in the fight against ALS is expected to be officially announced. pic.twitter.com/GgjCQgdBji