Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον ελεύθερο Άξελ Βίτσελ για την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής.

Ελεύθερος κυκλοφορεί στην αγορά ο Άξελ Βίτσελ. Το συμβόλαιο του διεθνή Βέλγου χαφ με τη Ντόρτμουντ ολοκληρώθηκε και παρά την επιθυμία των Βεστφαλών ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να αναζητήσει νέα ποδοσφαιρική στέγη.

Ο έμπειρος μέσος είχε συζητήσεις με την Μαρσέιγ, οι οποίες όμως δεν καρποφόρησαν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα το φαβορί για την απόκτηση του Βίτσελ τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δυο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και απομένει η απόφαση του ποδοσφαιριστή για να διευθετηθούν οι λεπτεμέρειες του «deal».

