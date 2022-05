Βίτσελ: «Δεν θα είμαι στη Ντόρτμουντ την επόμενη σεζόν»

Ο Άξελ Βίτσελ με δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Ντόρτμουντ και θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Βεστφαλία.

Μετά από τέσσερα χρόνια στη Βεστφαλία για λογαριασμό της Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Άξελ Βίτσελ είναι έτοιμος να αποχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι για νέες... πολιτείες. Το συμβόλαιο του Βέλγου αμυντικού χαφ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και μετά τον αγώνα με τη Μπόχουμ επιβεβαίωσε πως δεν σκοπεύει να ανανεώσει τη συνεργασία του με τους «κιτρινόμαυρους».

«Δεχθήκαμε πολλά γκολ φέτος, όπως και την επόμενη σεζόν είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε την επόμενη χρονιά. Είπα βελτιώσουμε, αλλά είναι λάθος, εγώ δεν θα βρίσκομαι μαζί τους, την επόμενη σεζόν», ανέφερε στις δηλώσεις του ο διεθνής μέσος, o οποίος έχει δεχτεί προτάσεις από ομάδες του MLS.

Witsel confirms he's leaving after this season : "We conceded too many goals, this season and last season, we have to improve that next season. I said 'we' but I won't be there anymore, I'll be gone next season.