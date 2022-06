Είπε το «ναι» ο Βινίσιους Ζούνιορ και θα συνεχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης για άλλα τέσσερα χρόνια, με «χρυσό» συμβόλαιο που θα τον καταστήσει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους σταρ της Βασίλισσας. Τον Ιούλιο η ανακοίνωση, ρήτρα αποδέσμευσης 1 δισ. ευρώ.

Το επιδίωκε από το πρώτο μισό της σεζόν και τελικά το πέτυχε η Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά την ονειρική χρονιά με την κατάκτηση της La Liga και του 14ου ευρωπαϊκού, η Βασίλισσα «έδεσε» τον εκ των πολυτιμότερων «γραναζιών» στη μηχανή του Κάρλο Αντσελότι, τον Βινίσιους Ζούνιορ, ο οποίος και συμφώνησε πλήρως στην ανανέωση του συμβολαίου του για άλλα τέσσερα χρόνια, μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι του 2026.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πραγματοποίησε χρονιά καριέρας με 22 γκολ και 20 ασίστ σε 52 εμφανίσεις, συμπεριλαμβανομένων και το γκολ στον τελικό του Champions League και επιβεβαίωσε τις προσδοκίες πως θα έλεγε το «ναι» στους Μερένγκες, βάζοντας έτσι την υπογραφή σε ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια του τρέχοντος ρόστερ των Μαδριλένων!

Όπως συνηθίζεται στις ανανεώσεις σημαντικών παικτών στο ισπανικό ποδόσφαιρο (Μπενζεμά, Πέδρι, Βαλβέρδε, Αραούχο μερικά παραδείγματα), τέθηκε ρήτρα αποδέσμευσης ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, ούτως ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεως η Ρεάλ στην περίπτωση που κάποια ομάδα επιχειρούσε να σπάσει τα ταμεία της για να τον αποκτήσει.

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι η επισημοποίηση της ανανέωσης των δύο πλευρών, η οποία αναμένεται εντός του Ιουλίου.

Done deal. Real Madrid have reached full agreement with Vinícius Júnior to sign new contract valid until 2026. Four year deal. Here we go. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid



▫️ It’s 100% agreed, announcement in July.

▫️ New salary as of the best paid players.

▫️ New release clause will be €1B. pic.twitter.com/tsuugQMneG