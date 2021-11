Ρεάλ: Θέλει να «δέσει» τον Βινίσιους με ρήτρα 1 δισ. ευρώ

Η Ρεάλ θέλει να «δέσει» τον Βινίσιους στο ρόστερ της, γι' αυτό και είναι διατεθειμένη να του προσφέρει νέο συμβόλαιο με ρήτρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Ο 21χρονος Βραζιλιάνος αστέρας βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα από την εκκίνηση της φετινής σεζόν και οδηγεί την ομάδα του σε επιτυχίες αλλά και στην κορυφή της βαθμολογίας στη La Liga. Εως τώρα μετράει εννέα γκολ με επτά ασίστ σε 16 εμφανίσεις και συνεχίζεται ακάθεκτος.

Γι' αυτό και η Ρεάλ, όπως αναφέρει η «AS», έχει ξεκινήσει συζητήσεις μαζί του για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Μάλιστα, βασικός όρος των Μαδριλένων είναι να μπει ρήτρα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με την προηγούμενη να αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ.

Το ισπανικό δημοσίευμα, τονίζει ότι το νέο συμβόλαιο του Βινίσιους με τους «μερένγκες» θα είναι μέχρι το 2028, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ, κάτω από τους Μόντριτς και Μπενζεμά που λαμβάνουν 10 εκατομμύρια ευρώ.

