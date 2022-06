Ο Εντισον Καβάνι αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά όπως φαίνεται δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να βρει ομάδα.

Ήδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα τέσσερις ισπανικές ομάδες είναι σε συζητήσεις με τον ατζέντη του.

Πρόκειται για τις Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ατλέτικο, Βιγιαρεάλ και Σεβίλλη.

Ο 35χρονος, ξεκίνησε την καριέρα του από τη Ντανούμπιο, στην Ευρώπη τον έφερε η Παλέρμο (117 ματς / 37 γκολ) και από εκεί το 2010 πήγε στη Νάπολι (137 ματς / 104 γκολ). Αργότερα μεταπήδησε στην Παρί (301 ματς / 200 γκολ) και από εκεί στη Μάντσεστερ (59 ματς / 19 γκολ).

Μετά την Ιταλία και την Αγγλία, λοιπόν, μένει να δούμε αν η Ισπανία θα αποτελέσει τον τρίτο του ευρωπαϊκό σταθμό.

🚨 Edinson Cavani's agent has held talks with Real Sociedad, Atletico, Villarreal and Sevilla. 🇺🇾 pic.twitter.com/m6Nay52JMP