Ο Μαρσέλο σοκαρίστηκε και δεν ήξερε πώς ν' αντιδράσει στα συνθήματα των οπαδών της Ρεάλ κατά του Κιλιάν Μπαπέ, όταν προσπαθούσε να μιλήσει στο πλήθος στη φιέστα στην πόλη μετά την κατάκτηση του Champions League.

Οι οπαδοί των «μερένγκες» αυτό τον καιρό έχουν βάλει τον Γάλλο αστέρα της Παρί στο στόχαστρο, καθώς εκείνος επέλεξε ν' ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα του κι όχι να πάρει το δρόμο προς το «Μπερναμπέου» για να πλαισιώσει τους Βινίσιους και Μπενζεμά στην επίθεση.

Ο Μαρσέλο, έχοντας πάρει το μικρόφωνο για να μιλήσει στο συγκεντρωμένο πλήθος στην πλατεία Cibeles, στη γιορτή για την κατάκτηση του 14ου ευρωπαϊκού, άκουσε τα υβριστικά συνθήματα για τον Μπαπέ και προσωρινά σάστισε...

Real Madrid fans too preoccupied with Kylian Mbappé during their Champions’ League title celebrations:



