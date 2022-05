Η απόφαση του Κιλιάν Μπαπέ να απορρίψει την Ρεάλ Μαδρίτης και να παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν δεν άρεσε στους οπαδούς των Μαδριλένων, οι οποίοι ακόμα και στην φιέστα της ομάδας τους, αποδοκίμασαν έντονα τον Γάλλο αστέρα.

Μέχρι και την κατάκτηση του Champions League, υπήρχαν κάποια «σύννεφα» στους «μερένγκες» για το απροσδόκητο «ναυάγιο» στην υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ, το οποίο συνδυάστηκε με την απώλεια του Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς μέχρι να χαλάσει το «deal» με τον Γάλλο στραρ, ο Νορβηγός είχε ήδη υπογράψει στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ωστόσο η σεζόν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, με την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι να σκαρφαλώνει στην κορυφή της Ευρώπης για 14η φορά στην ιστορία της. Με αυτόν τον τρόπο οι οπαδοί της Ρεάλ ξέχασαν το «ναυάγιο» με τον Μπαπέ, τον οποίο μάλιστα και αποδοκίμασαν στο πάρτι που διεξήχθη «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την κατάκτηση του Champions League.

Συνθήματα όπως «Μπαπέ, που@αν@ς γιε» κι άλλα τέτοια ήταν μερικά από τα συνθήματα που βγήκαν από τα χείλη των οπαδών της Ρεάλ.

Real Madrid fans too preoccupied with Kylian Mbappé during their Champions’ League title celebrations:



“Kylian Mbappé, son of a b***h.” (🎥@videosdetrunks) pic.twitter.com/ZYrZDAbh5r