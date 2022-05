Στη Μαδρίτη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (25/05) ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία να βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης θα αγωνίζεται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, μιας και οι Μαδριλένοι έχουν έρθει εδώ και καιρό σε συμφωνία με τον Γερμανό κεντρικό αμυντικό. Ο προπονητής της Τσέλσι, Τόμας Τούχελ προσπάθησε να τον πείσει να παραμείνει στην ομάδα, αλλά αυτό μοιάζει αδύνατο τη δεδομένη στιγμή μιας και επιθυμία του 29χρονου στόπερ ήταν να αποχωρήσει από τους Λονδρέζους.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, ο Ρούντιγκερ θα λαμβάνει 11 εκατομμύρια ευρώ ετησίως συν 8 εκατομμύρια ευρώ ακόμη που θα λάβει ως μπόνους μεταγραφής. Μέχρι το τέλος του συμβολαίου του, ο Γερμανός αμυντικός θα λάβει 44 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλουν οι «μερένγκες» για την προμήθεια του ατζέντη του.

Ο Γερμανός διεθνής αμυντικός βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (25/05) στη Μαδρίτη κι εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να πάρει επίσημη μορφή η μεταγραφή του στους «μερένγκες». Ο Ρούντιγκερ πάντως φρόντισε να αποχαιρετήσει την Τσέλσι με την οποία μέτρησε 202 συμμετοχές, ενώ στο διάστημα των πέντε χρόνων πανηγύρισε πέντε τίτλους, με την κατάκτηση του Champions League κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι να ξεχωρίζει.

🚨 JUST IN: Rüdiger has arrived in Spain. 🇪🇸 pic.twitter.com/FvGsqtQLSa