Η Μπάγερν Μονάχου έχει στα χέρια της την πρώτη πρόταση που κατέθεσε η Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

«Ο Λεβαντόφσκι εναι μια από τις επιλογές, μια από τις δυνατότητες. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις, έχει ένα χρόνο από το συμβόλαιό του και δεν θα είναι εύκολο. Ο Λαπόρτα μου είπε ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ομάδα για τη νέα σεζόν με μεταγραφές», παραδέχθηκε ο Τσάβι όταν ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον της ομάδας του για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Η Μπαρτσελόνα, όπως τόνισε και ο Ισπανός προπονητής προσπαθεί εδώ και καιρό να κάνει την έκπληξη με την απόκτηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα αναφέρουν σε Πολωνία και Γερμανία, οι «μπλαουγκράνα» κατέθεσαν την πρώτη τους προσφορά στην Μπάγερν για να την πείσουν να παραχωρήσουν τον 33χρονο επιθετικό.

Η «Bild» αναφέρει πως οι Βαυαροί έχουν στα χέρια τους μια πρόταση η οποία φτάνει τα 32 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ωστόσο να επισημαίνεται αν η Μπάγερν έχει ήδη απορρίψει την πρόταση. Το σίγουρο είναι ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων μόλις ξεκίνησαν, αλλά είναι ήδη γνωστό ότι θα είναι πολύ δύσκολες για την Μπαρτσελόνα.

Στη σεζόν που έχει ήδη τελειώσει, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έπαιξε σε 46 παιχνίδια της Μπάγερν. Σε αυτά σημείωσε 50 γκολ και σημείωσε επτά ασίστ και κέρδισε επίσης μια σειρά από βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου σκόρερ της Bundesliga.

