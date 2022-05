Τσάβι: «Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τον Λεβαντόφσκι αλλά είναι δύσκολη περίπτωση»

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι παραδέχθηκε το ενδιαφέρον που υπάρχει από τους «μπλαουγκράνα» για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τονίζοντας ωστόσο ότι παραμένει μια δύσκολη υπόθεση.

Ο 33χρονος Πολωνός επιθετικός βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Μπαρτσελόνα και περιμένει το «πράσινο» φως από τους Βαυαρούς για να μπει στο τελικό στάδιο η μεταγραφή του. Οι «μπλαουγκράνα» σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, προσφέρουν μέχρι και 40 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να πείσουν την Μπάγερν Μονάχου και στο τέλος ο Λεβαντόφσκι να γίνει κάτοικος «Καμπ Νόου».

Από την πλευρά του ο Τσάβι επιβεβαίωσε τις επαφές που υπάρχουν με τον 33χρονο στράικερ, τονίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεσή του δεν είναι καθόλου εύκολη, μιας και δεσμεύεται στο Μόναχο έως το 2023.

«Ο Λεβαντόφσκι εναι μια από τις επιλογές, μια από τις δυνατότητες. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις, έχει ένα χρόνο από το συμβόλαιό του και δεν θα είναι εύκολο. Ο Λαπόρτα μου είπε ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ομάδα για τη νέα σεζόν με μεταγραφές», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου.

Barça manager Xavi: “Lewandowski? He's one of the options, one of the possibilities. There are negotiations, he has one year of his contract left… it won't be easy”. 🚨🔵🔴 #FCB



