Η Ρεάλ Μαδρίτης κατηγορήθηκε ότι δεν σεβάστηκε τον θρύλο της ομάδας, Λούκα Μόντριτς , αφού φέρεται να προσέφερε τον αριθμό της φανέλας του στον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο 23χρονος Γάλλος αστέρας έφτασε πολύ κοντά στο να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, όμως τελευταία στιγμή ο Γάλλος αστέρας άλλαξε γνώμη κι έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν, έως το 2025.

Ο δημοσιογράφος του Foot Mercato, Σάντι Άουνα, ισχυρίζεται ότι η Ρεάλ είχε υποσχεθεί στον Μπαπέ τη φανέλα με το νούμερο 10, που αυτή τη στιγμή έχει στην πλάτη του ο Λούκα Μόντριτς και προηγουμένως το είχαν φορέσει οι Φέρεντς Πούσκας, Λουίς Φίγκο, Κλάρενς Ζέεντορφ κι άλλοι θρύλοι του ποδοσφαίρου, στην προσπάθειά της να τον πείσει να υπογράψει.

Ο Μόντριτς ολοκληρώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι, αλλά αναμένεται να υπογράψει νέα συμφωνία με τους «μερένγκες». Γι' αυτό και οι οπαδοί της Ρεάλ αντέδρασαν άσχημα στην είδηση ​​ότι μπορεί ο Κροάτης μέσος να αναγκαστεί να δώσει τον αριθμό της φανέλας του στον Μπαπέ.

Had he signed for Real Madrid, Kylian Mbappé would have been given Luka Modrić's number 10 shirt. (@Santi_J_FM)