Παράλληλα με την επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσής του, ο Κιλιάν Μπαπέ επιβεβαίωσε τα νέα μπροστά στους φιλάθλους της Παρί Σεν Ζερμέν, πριν από την έναρξη του ματς κόντρα στη Μετς στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Τα δεδομένα ανατράπηκαν ραγδαία τα τελευταία 24ωρα, αλλά το τελικό συμπέρασμα είναι το εξής και είναι επίσημο. Ο Κιλιάν Μπαπέ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το 2025, υπογράφοντας «χρυσό» συμβόλαιο με το οποίο αυτόματα έβαλε τέλος στις ελπίδες της Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτησή του.

Την ίδια ώρα που το κλαμπ επισημοποίησε την ανανέωση στα social media, ο ίδιος ο Μπαπέ έκανε την εμφάνισή του στο «Παρκ Ντε Πρενς» πριν από το παιχνίδι της ομάδας κόντρα στη Μετς και επιβεβαίωσε την είδηση προς τους φιλάθλους, με τον Νασέρ Αλ-Κελαϊφί να τον παρουσιάζει με τη φανέλα που έφερε το όνομά του και το έτος 2025.

«Αυτό είναι το σπίτι μου, η πόλη μου, όπως έλεγα πάντα. Θα συνεχίσω στην Παρί Σεν Ζερμέν για να κατακτήσουμε τίτλους μαζί, ελπίζω να συνεχίσω να κάνω πάντα αυτό που θέλω για εσάς» , δήλωσε προς το κοινό των Παριζιάνων ο 23χρονος σταρ.



Kylian Mbappé: “This is my home, my city as I always said. I will continue at Paris Saint-Germain to win titles together”. 🔴🔵🤝 #Mbappé pic.twitter.com/iLNnjXLPlF