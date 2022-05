Επιθυμία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι να αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, με την οποία βρίσκεται σε συζητήσεις το τελευταίο διάστημα.

Δεν είναι κρυφό ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι διακαής πόθος του Τσάβι για την κορυφή της επίθεσης στην Μπαρτσελόνα. Οπως και ο Πολωνός επιθυμεί εδώ κι αρκετό διάστημα έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από την Μπάγερν, ώστε να ντυθεί «μπλαουγκράνα».

Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει πρώτα η Μπάγερν Μονάχου να βρει τον αντικαταστάτη του έμπειρο στράικερ, αφού δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα τη γνώμη του «Λέβα». Μάλιστα, ο 33χρονος Πολωνός επιθετικός βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Μπαρτσελόνα και περιμένει το «πράσινο» φως από τους Βαυαρούς για να μπει στο τελικό στάδιο η μεταγραφή του.

Οι «μπλαουγκράνα» φαίνεται πως είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν μέχρι και 40 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να πείσουν την Μπάγερν Μονάχου και στο τέλος ο Λεβαντόφσκι να γίνει κάτοικος «Καμπ Νόου».

