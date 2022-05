Ο Τσάβι έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος φέρεται να έχει αποκλειστικά στραμμένο το ενδιαφέρον του στην προοπτική της Μπαρτσελόνα, με το πλάνο των Μπλαουγκράνα να αφορά τριετές συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2025.

Η μεταγραφή του Έρλινγκ Χάαλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώθηκε και επίσημα, αυτή του Κιλιάν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης... πλησιάζει κι έτσι το επόμενο «σίριαλ» που πρόκειται να μονοπωλήσει το φετινό παζάρι μοιάζει να είναι η περίπτωση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και της Μπαρτσελόνα. Ο Πολωνός παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη Μπάγερν Μονάχου έναν χρόνο πριν τη λήξη του συμβολαίου του για να μετακομίσει στην Καταλονία, έχοντας ήδη έρθει σε επαφή με τον Τσάβι για να συζητήσει τις λεπτομέρειες της πιθανής συνεργασίας τους.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο προπονητής των Μπλαουγκράνα έχει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον στράικερ των Βαυαρών και το πλάνο του κλαμπ είναι να του προσφέρουν τριετές συμβόλαιο, με ισχύ δηλαδή ως το καλοκαίρι του 2025.

Πλέον, όλα εξαρτώνται από τις διαπραγματεύσεις των δύο συλλόγων, καθώς η πλευρά της Μπάγερν εμμένει στη στάση της να κρατήσει τον Λεβαντόφσκι τουλάχιστον μέχρι την επόμενη σεζόν που εκπνέει το συμβόλαιό του. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πάντως, η Μπαρτσελόνα προς το παρόν παίζει μόνη της για τον κορυφαίο σκόρερ της Bundesliga, ο οποίος δεν έχει μιλήσει με άλλον σύλλογο και βάζει σε πρώτη προτεραιότητα τους Καταλανούς.

