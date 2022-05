Λαπόρτα: «Φυσικά και θα ήθελα πίσω στη Μπαρτσελόνα τον Μέσι»

Ο Τζοάν Λαπόρτα έδωσε τροφή στα σενάρια επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα, τονίζοντας θα λάτρευε να δει τον Pulga ξανά με τα Μπλαουγκράνα.

«Ελπίζω ο Μέσι να επιστρέψει στη Μπαρτσελόνα κάποια μέρα» δήλωσε ο πατέρας του κατά την άφιξή του στη Βαρκελώνη και τα σενάρια επανασύνδεσης του Αργεντινού μάγου με το αγαπημένο του κλαμπ δεν άργησαν να εμφανιστούν.

Σενάρια που πιθανότατα αναθερμάνθηκαν ακόμα περισσότερο έπειτα και από τα λόγια του Τζοάν Λαπόρτα! Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο επιστροφής του αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν στην Καταλονία, ο πρόεδρος της Μπάρτσα άφησε στην άκρη τις διπλωματικές απαντήσεις και παραδέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη πως θα ήθελε να ξαναδεί τον Μέσι με τα Μπλαουγκράνα.

«Ναι, φυσικά και θα μου άρεσε» απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και έδωσε τροφή στα ρεπορτάζ που θέλουν τον προσεχώς 35χρονο επιθετικό να είναι δυσαρεστημένος στο Παρίσι και να ψάχνει τρόπο διαφυγής προς την Βαρκελώνη.

“Would you like Lionel Messi to return to Barça?”. Barça president Joan Laporta tells @DavidIbanez5: “Yes, of course I’d like it”. 🇦🇷 #FCB