Ακόμα και στα 36 του χρόνια ο Λούκα Μόντριτς συνεχίζει να προσφέρει στιγμές μαγείας, να παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στο κορυφαίο επίπεδο και να εντυπωσιάζει με την απόδοση του.

Ο Κροάτης διεθνής μέσος έχει πανηγυρίσει με τους Μαδριλένους 20 τίτλους και φέτος στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ισπανίας για τρίτη φορά με την ομάδα του. Το συμβόλαιο του 36χρονου ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, αλλά όπως όλα δείχνουν ο ποδοσφαιριστής κατέληξε σε συμφωνία με τη Ρεάλ για την επέκταση του συμβολαίου του. Ο Μόντριτς αναμένεται να παραμείνει κάτοικος «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για ακόμα έναν χρόνο, ενώ στο συμβόλαιό του θα υπάρχει και η δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο. Και πώς να μη το κάνει άλλωστε; Από τη στιγμή που στα 36 του χρόνια, διανύει μία από τις καλύτερες του σεζόν στη Μαδρίτη.

🇭🇷 This is Luka Modrić's best season in terms of assists with Real Madrid:



• 12/13: 8

• 13/14: 9

• 14/15: 5

• 15/16: 4

• 16/17: 5

• 17/18: 8

• 18/19: 8

• 19/20: 8

• 20/21: 6

• 21/22: 12 🔝 pic.twitter.com/eWEYIxYB9V