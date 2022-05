Με δάκρυα στα μάτια ο Χοσέ Λουίς Μοράλες, απολογήθηκε για την βαριά ήττα με 6-0 από την Ρεάλ αλλά και για τον υποβιβασμό της ομάδας στη δεύτερη κατηγορία.

Επειτα από πέντε χρόνια παρουσίας στη La Liga η Λεβάντε αποχαιρέτησε κατηγορία. Η ομάδα χρειαζόταν τουλάχιστον έναν βαθμό για να παραμείνουν ζωντανοί, αλλά η ήττα με 6-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Πέμπτης (12/05) τους οδήγησε στη Segunda Division

Ο Χοσέ Λουίς Μοράλες ήταν ένας από τους παίκτες που δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, μετά το τέλος του αγώνα, με τον Ισπανό να ζητάει συγγνώμη από τους οπαδούς.

Vinicius consoling Levante captain Jose Luis Morales during the post-match interview. A game of respect. pic.twitter.com/JQZsDnAS8m

«Δεν ήμασταν στο επίπεδο που έπρεπε. Ευχαριστώ τους φιλάθλους γιατί ήταν πάντα δίπλα μας. Ζητάω την συγχώρεση τους. Ένοχοι μόνο εμείς, οι παίκτες, που δεν κερδίσαμε για 27 σερί αγώνες. Ελπίζω η Λεβάντε να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Βινίσιους Τζούνιορ διέκοψε για να δώσει μια αγκαλιά στον Μοράλες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο έμπειρος μεσοεπιθετικός θα νιώσει αυτόν τον υποβιβασμό όσο κανένας. Στα 34 του, ο Μοράλες έχει γίνει καλτ ήρωας στη Λεβάντε και πρόσωπο μιας πολυαγαπημένης ομάδας της La Liga.

🗣️ José Luis Morales: "On remercie nos supporters pour leur soutien indéfectible. On doit leur demander pardon et dire qu'on reviendra bientôt"



🗣️ "Désormais il faut être unis et bien finir cette saison"pic.twitter.com/pQ3FcUijQh