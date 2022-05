Αυτοί οι τρεις τύποι έπαιξαν τον δικό τους ρόλο στην κατάκτηση του 35ου πρωταθλήματος της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα ονόματα των Μόντριτς, Κροος και Καζεμίρο, μπαίνουν ανάμεσα σε αυτά που απαρτίζουν ορισμένες από τις πιο μαγικές τριπλέτες. Και κόστισαν... ψίχουλα πριν μερικά χρόνια.

Ναι, ο Κάρλο Αντσελότι κατάφερε πλέον να στεφθεί Πρωταθλητής Ισπανίας και να έχει πλέον τίτλους τόσο από την LaLiga, όσο και από την Premier League, την Serie A, την Bundesliga, αλλά και από την Ligue1. Και είναι μοναδικός σε αυτό

Ναι, ο Καρίμ Μπενζεμά σκοράρει τόσο πολύ που ίσως να εκπλήσσεται κι εκείνος. Ή πάλι να μην το σκέφτεται καθόλου και γι' αυτό να του βγαίνει με τέτοια συχνότητα και τέτοια αποτελεσματικότητα στο γήπεδo. Με 42 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, η «βασίλισσα» πήρε το πρωτάθλημα, διεκδικεί τη μια θέση στον τελικό του Champions League, ενώ, μέσα στη σεζόν η ομάδα πήρε και το Super Cup Ισπανίας.

Μπορεί οι δύο προαναφερθέντες για φέτος να είναι εκείνοι που βρέθηκαν περισσότερο στα φώτα, να κέρδισαν τους περισσότερους μεγάλους και επιβλητικούς τίτλους στα media για όσα πετύχαιναν οι «μερένγκες», όμως, υπάρχει και μια τριπλέτα που έκανε τρομερή δουλειά σε ποσότητα και ποιότητα, από το χώρο του κέντρου που πάντοτε παίζει ιδιαίτερη σημασία.

Οι Μόντριτς, Κροος και Καζεμίρο θα μπορούσαν να μπουν στην ίδια κουβέντα με παίκτες όπως οι ... Τσάβι – Ινιέστα και Μπουσκέτς και η Ρεάλ Μαδρίτης ούσα πλέον Πρωταθλήτρια Ισπανίας ξανά, θα σκέφτεται και θα ευγνωμονεί την τύχη της για τα... 66 εκατομμύρια που διέθεσε για να πάρει τους τρεις δικούς της μάγους με τα ποδοσφαιρικά δώρα.

Όσα χρόνια βρίσκονται στην Ρεάλ Μαδρίτης, αν μη τι άλλο, γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο να φτάνουν στις επιτυχίες. Και αν μη τι άλλο η ομάδα έχει το DNA του πρωταθλητή και την νοοτροπία που απαιτείται για να μπορεί να διεκδικεί την κορυφή της LaLiga και φυσικά τις ιστορικές ευρωπαϊκές διαδρομές.

Ο Γερμανός, ο Κροάτης και ο Βραζιλιάνος γνωρίζουν πολύ καλά από τίτλους με τη φανέλα της Ρεάλ. Οι Κροος και Καζεμίρο έχουν καταφέρει να πάρουν 16 τρόπαια ως μέλη της Ρεάλ, με τους δυο τους να έχουν σχεδόν τα ίδια χρόνια στην ομάδα. Ο άλλοτε χαφ της Μπάγερν μετακινήθηκε στη Μαδρίτη το 2014 έναντι 25 εκατ.ευρώ, λίγο μετά τον θρίαμβο της νυν ομάδας του επί της Ατλέτικο στον τελικό της Λισαβόνας.

Ο πρώην μέσος της Σάο Πάουλο είχε πάρει μεταγραφή μια χρονιά νωρίτερα με μόλις... 6 εκατομμύρια. Βέβαια, μετά τη σεζόν 2013-2014 παραχωρήθηκε για μια χρονιά δανεικός στην Πόρτο και η συνεής παρουσία του στο κλαμπ ξεκίνησε από το 2015 και μετά.

Ο Λούκα Μόντριτς από την πλευρά του και με γνώμονα πως θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιό του και για την επόμενη σεζόν αφού η υπόθεση παρουσιάζεται ως τελειωμένη, μεταπήδησε στην Ρεάλ από την Τότεναμ το 2012, κοστίζοντας τότε 35 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στους 19 τίτλους με τους «μερένγκες» μαζί με το φετινό πρωτάθλημα, έχοντας «λοκάρει» στο 20ο τρόπαιο που δεν θα είναι άλλο από το Champions League που περιμένει στο Παρίσι.

Another day at the office. @ToniKroos @Casemiro pic.twitter.com/li2Y5O0iGu