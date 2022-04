Η μεταγραφή του Αντόνιο Ρούντιγκερ θα κοστίσει σχεδόν 60 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2026 στην Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θεωρεί ιδανική την απόκτηση του Γερμανού αμυντικού με αυτά τα χρήματα.

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι από την Τσέλσι, μιας και δεν επιθυμεί να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο το οποίο λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Οπως όλα δείχνουν κι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Αντόνιο Ρούντιγκερ θα γίνει από τη νέα σεζόν κάτοικος Μαδρίτης για λογαριασμό της Ρεάλ.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την έναρξη της συνεργασίας τους από τη νέα χρονιά έως και το 2026. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Marca», ο Ρούντιγκερ θα λαμβάνει 11 εκατομμύρια ευρώ ετησίως συν 8 εκατομμύρια ευρώ ακόμη που θα λάβει ως μπόνους μεταγραφής. Μέχρι το τέλος του συμβολαίου του, ο Γερμανός στόπερ θα λάβει 44 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλουν οι «μερένγκες» για την προμήθεια του ατζέντη του.

Η συνεργασία των δύο πλευρών αναμένεται να ανακοινωθεί στο τέλος της φετινής σεζόν, με τον Ρούντιγκερ να υπογράφει μέσα στις επόμενες μέρες το συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα», που θα ξεκινήσει επίσημα την 1η Ιουλίου.

🇩🇪 Antonio Rüdiger's transfer to Real Madrid will cost the club around €59m until 2026 which includes: salary, commissions, and signing bonus. Madrid considers this a magnificent market opportunity. @MarioCortegana pic.twitter.com/TIW6PKXZrb