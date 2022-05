Καμία συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα και του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο Πολωνός στράικερ φέρεται να σκέφτεται πλέον πολύ θετικά το θέμα της αλλαγής ποδοσφαιρικής στέγης και εκεί θέλει να ποντάρει η Μπαρτσελόνα, η οποία τον έχει βάλει στο στόχαστρό της, γνωρίζοντας και τις προθέσεις που είχε και το περασμένο καλοκαίρι ο ποδοσφαιριστής. Ο 33χρονος Λεβαντόφσκι έχει συμβόλαιο με την Μπάγερν μέχρι το καλοκαίρι του 2023 και μέχρι τώρα η επίσημη θέση του συλλόγου είναι ότι ο «Λέβα» θα εκπληρώσει το συμβόλαιο και ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της ανανέωσης της συνεργασίας τους.

Πάντως λίγες ημέρες νωρίτερα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα συναντήθηκαν με τον μάνατζερ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Πίνι Ζάβαχι, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους. Κάτι όμως που όπως φαίνεται δεν ισχύει, καθώς ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ματέου Αλεμάνι, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ακόμα καμία εξέλιξη γύρω από την υπόθεση.

«Δεν υπήρξε συνάντηση με τον ατζέντη του Λεβαντόφσκι. Επίσης, δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων - είναι κάτι ιδιωτικό. Δεν μας αρέσει να συζητάμε για παίκτες που έχουν συμβόλαιο με άλλους συλλόγους», τόνισε χαρακτηριστικά.

