Αντσελότι για Ποτσετίνο: «Μερικές φορές οι προπονητές δεν λένε όλη την αλήθεια...»

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στις τελευταίες του δηλώσεις επισήμανε πως ο Κιλιάν Μπαπέ έχει πιθανότητες να μείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν και ο Κάρλο Αντσελότι σχολίασε πως οι προπονητές δεν μπορούν να λένε πάντα όλη την αλήθεια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το «σίριαλ» για το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 21 Μαΐου. Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στις τελευταίες του δηλώσεις τόνισε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο Γάλλος σταρ έχουν... 100% πιθανότητες να παραμείνουν στην Παρί Σεν Ζερμέν και ο Κάρλο Αντσελότι στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Εσπανιόλ (30/4, 17:15), σχολίασε την τοποθέτηση του Αργεντινού τεχνικού των πρωταθλητών Γαλλίας, επισημαίνοντας πως οι προπονητές δεν είναι πάντα σε θέση να λένε όλη την αλήθεια...

«Μερικές φορές οι προπονητές στη συνέντευξη Τύπου δεν μπορούν να πουν όλη την αλήθεια. Αυτό είναι φυσιολογικό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός των «Μερένγκες».

