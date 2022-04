Λαπόρτα: «Ο Λεβαντόφσκι έχει περισσότερες πιθανότητες να έρθει στη Μπάρτσα» (vid)

Πιο κοντά από ποτέ στη Μπάρτσα ο Λεβαντόφσκι, με τον Λαπόρτα να επιβεβαιώνει σε μικρό φίλο της ομάδας πως υπάρχουν πολλές πιθανότητες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Στη Μπαρτσελόνα σχεδιάζουν ήδη το μεταγραφικό τοπίο για τη νέα σεζόν και πέρα από τις διαφαινόμενες προσθήκες των Φρανκ Κεσί και Αντρέας Κρίστενσεν, επιθυμούν και την απόκτηση ενός σταρ που θα ενισχύσει την επιθετική γραμμή.

Και με το σενάριο του Έρλινγκ Χάαλαντ να εμφανίζεται πιο απίθανο από ποτέ, όλα τα φώτα πλέον έχουν στραφεί πάνω στο όνομα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι!

Ο Πολωνός στράικερ φαίνεται πως αποτελεί τον νέο «εκλεκτό» των Μπλαουγκράνα για την αιχμή του δόρατος, με ΜΜΕ της πατρίδας του μάλιστα να αποκαλύπτουν πως οι δυο πλευρές έχουν καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία για την έναρξη της συνεργασίας τους επόμενο καλοκαίρι.

Ένα σενάριο που «φούντωσε» ακόμα περισσότερο έπειτα από τα λόγια του προέδρου της Μπάρτσα, Τζοάν Λαπόρτα, σε φίλο της ομάδας!

Ερωτηθείς για το αν ο «Λέβα» θα αποτελεί μέλος των Μπλαουγκράνα τη νέα σεζόν, ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου απάντησε πως «αυτός έχει περισσότερες πιθανότητες να έρθει», επαληθεύοντας τα ρεπορτάζ για το ισχυρό φλερτ που έχει αναπτυχθεί εδώ και καιρό μεταξύ των δυο πλευρών.

Barcelona president Joan Laporta when asked about Lewandowski: “Robert Lewandowski? This one is more likely to come…”. 🇵🇱 #FCB



Here’s video via @angelgarciacg_ ⤵️

pic.twitter.com/jirDc5kQrj