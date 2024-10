Η Μπαρτσελόνα θέλει να διοργανώσει μια μεγάλη γιορτή για τη συμπλήρωση των 125 χρόνων ιστορίας της και ήδη προετοιμάζει τη μεγάλη τελετή και τους θρύλους που θα καλέσει.

Τα 125 χρόνια ιστορίας της συμπληρώνει φέτος η Μπαρτσελόνα. Η ομάδα της Βαρκελώνης γιορτάζει φέτος τα 125 χρόνια από την χρονολογία της ίδρυσης της και παράλληλα ετοιμάζεται για την είσοδο της στο ανανεωμένο «Καμπ Νόου», το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει να ανοίγει τις πύλες του σταδιακά από τον ερχόμενο Φλεβάρη του 2025.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν από τη Βαρκελώνη, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα θέλει να συνδυάσει τα 125 χρόνια με την είσοδο στο νέο «Καμπ Νόου», με μια φαντασμαγορική γιορτή στο καινούργιο «παλάτι» των «μπλαουγκράνα».

Ο Τζοάν Λαπόρτα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης θέλουν να δώσουν στο φίλαθλο κοινό της ομάδας μια μοναδική τελετή που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μιγκέλ Ρίκο, η Μπαρτσελόνα σκέφτεται να καλέσει θρύλους και μεγάλες μορφές της ομάδας στα εγκαίνια του νέου «Καμπ Νόου».

Φυσικά, ένα από τα ονόματα που αναμένεται να βρεθούν στη λίστα των «μπλαουγκράνα», είναι αυτό του Λιονέλ Μέσι. Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να προσκαλέσει πολλές θρυλικές μορφές του συλλόγου, ευελπιστώντας να δώσουν το «παρών» όσοι περισσότεροι γίνεται. Εάν κάποιος δεν καταφέρει να βρεθεί στα εγκαίνια, τότε η Μπαρτσελόνα θα ζητήσει ένα μήνυμα μέσω ενός βίντεο το οποίο θα προβληθεί από τα μάτριξ του γηπέδου.

