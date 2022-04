Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Ισπανία με την αποκάλυψη της «El Confidencial», η οποία αναφέρει ότι ο Ζεράρ Πικέ έλαβε προμήθεια 24 εκατομμυρίων ευρώ για το Σούπερ Καπ στο Ριάντ.

Ζεράρ Πικέ και Λουίς Ρουμπιάλες βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «El Confidencial» ο στόπερ της Μπαρτσελόνα ένωσε τις δυνάμεις του με τον πρόεδρο της RFEF, προκειμένου να λάβουν μια προμήθεια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων μέσω της Kosmos Holding, της εταιρείας της οποίας ιδρυτής και πρόεδρος είναι ο Ζεράρ Πικέ.

Το εν λόγω δημοσίευμα κάνει λόγο για το γεγονός ότι αμφότεροι συμφώνησαν να λάβουν 24 εκατομμύρια ευρώ για το Σούπερ Καπ στο Ριάντ. Το «El Confidencial» έφερε στο φως της δημοσιότητας και συνομιλίες μεταξύ του προέδρου της Ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες και του Ζεράρ Πικέ. Μάλιστα αναφέρεται ότι Βασιλική Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RFEF) συμφώνησε με την εταιρεία για τη διαμεσολάβηση μία υψηλή προμήθεια, ώστε να διεξαχθεί η διοργάνωση στη Σαουδική Αραβία.

RFEF President Luis Rubiales allied with Gerard Piqué to pressure Saudi Arabian authorities to give the pair up to €24m for hosting the Spanish Super Cup in the country.



