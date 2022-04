Το αδιανόητο σερί αγώνων του Ινιάκι Γουίλιαμς συμπλήρωσε... έξι χρόνια ζωής, καθώς ο «βιονικός» ηγέτης της Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν έχει χάσει παιχνίδι στο ισπανικό πρωτάθλημα από τις 17 Απριλίου 2016!

Έσπασε το αιώνιο ρεκόρ στις αρχές Οκτωβρίου. Για την ακρίβεια, το... διέλυσε, προσθέτοντας 24 ακόμα ματς σε μια επίδοση που θα κρατήσει για αιώνες. Και συνεχίζει. Ο Ινιάκι Γουίλιαμς έχει καταργήσει προ πολλού τη λογική, αποφεύγοντας τραυματισμούς και τιμωρίες και πλέον μετράει έξι ολόκληρα χρόνια χωρίς να έχει χάσει παιχνίδι στο ισπανικό πρωτάθλημα!

Το θρυλικό του σερί άρχισε από τις 17 Απριλίου του 2016, όταν λόγω ενός προβλήματος στον μηρό είχε απουσιάσει από το παιχνίδι κόντρα στη Μάλαγα. Έκτοτε, ο Βάσκος φορ αγωνίζεται ασταμάτητα για 227 παιχνίδια στη La Liga με τη φανέλα της αγαπημένης του Αθλέτικ Μπιλμπάο, φτάνοντας ως τις 17 Απριλίου 2022 χωρίς την παραμικρή απουσία!

Ο Ινιάκι Γουίλιαμς, έτσι, δεν έχει χάσει παιχνίδι στις έξι από τις οκτώ επαγγελματικές σεζόν του!

✨ 𝑭𝒓𝒐𝒎 𝒃𝒐𝒚 𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒏... 🦁 @Williaaams45 has not missed a single game in #LaLigaSantander for 𝐒𝐈𝐗 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒! - 𝙇𝙀𝙂𝙀𝙉𝘿𝘼𝙍𝙔 - #AthleticCelta pic.twitter.com/7Mj3jgViim

- Never injured

- Never suspended

- Never left out



Iñaki Williams has now made it six years playing every single league game 😲



The dream player. What an incredible record 👏



(Via @sidlowe ) pic.twitter.com/O8VprnHqX4