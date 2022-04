Ο Κάρλο Αντσελότι ξέρει πως ο Μπέιλ το καλοκαίρι θ' αποτελέσει παρελθόν από την Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο, τον χαρακτήρισε ως κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου για όλα όσα... πέτυχε!

Ο Ουαλός σούπερ σταρ ναι μεν πρόσφερε για κάποια λίγα χρόνια στη «βασίλισσα», ωστόσο, έφτασε σε σημείο να έχει γίνει περίγελος από το 2020 και μετά.

Δεν το διασκέδαζε, ο Ζιντάν δεν τον χρησιμοποιούσε, δεν πήγε καλά ούτε ο δανεισμός του στην Τότεναμ, φέτος δεν λογίζεται από τους βασικούς και τελικά θα μείνει ελεύθερος με την θητεία του στους «μερένγκες» να έχει πάρει μια μεγάλη κατηφόρα.

Παρ' όλα αυτά, ο Κάρλο Αντσελότι ανέφερε για τον Μπέιλ ότι : «Έχει αντιμετωπίσει προβλήματα, τελευταία δεν έχει παίξει τόσο όσο θα ήθελε και θα μπορούσε, όμως, είναι ένας παίκτης που έχει μπει στην ιστορία του συλλόγου με τους τίτλους που έχει πανηγυρίσει και τα γκολ που έχει πετύχει»...

