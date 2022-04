Ετήσιο μισθό ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ ζήτησε ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, προκειμένου να πει το «ναι» και να υπογράψει στην Μπαρτσελόνα.

Μετά τους Φρανκ Κεσί και Αντρέας Κρίστενσεν η Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι δουλεύει και μία ακόμη υπόθεση ενόψει της νέας σεζόν. Αυτή του Αντόνιο Ρούντιγκερ. Την περασμένη εβδομάδα οι Ματέου Αλεμάνι και τον Τζόρντι Κρόιφ που «τρέχουν» τα μεταγραφικά πλάνα των Καταλανών συναντήθηκαν με τον μάνατζερ του Γερμανού αμυντικού για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους της νέα σεζόν.

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός είναι θετικός στην αποχώρησή του από την Τσέλσι, μιας και δεν επιθυμεί να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο το οποίο λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Sport», ο Αντόνιο Ρούντιγκερ βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με την Μπαρτσελόνα και δεν αποκλείεται τον Ιούνιο να ετοιμάσει βαλίτσες για «Καμπ Νόου».

Προκειμένου όμως Μπαρτσελόνα και Ρούντιγκερ να πορευτούν μαζί τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει οι «μπλαουγκράνα» να αποδεχθούν τους όρους τους παίκτη, οι οποίοι σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα φτάνουν τα επτά εκατομμύρια ευρώ ετησίως συν μπόνους υπογραφής.

