Η Μπαρτσελόνα συναντήθηκε κρυφά με τον ατζέντη του Αντόνιο Ρούντιγκερ, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους τη νέα σεζόν.

Μετά τους Φρανκ Κεσί και Αντρέας Κρίστενσεν η Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι δουλεύει και μία ακόμη υπόθεση ενόψει της νέας σεζόν. Αυτή του Αντόνιο Ρούντιγκερ.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η «Gazzetta dello Sport» ανέφερε ότι η Γιουβέντους είχε καταλήξει σε συμφωνία για να υπογράψει τον Γερμανό διεθνή ως ελεύθερο από την Τσέλσι. Ωστόσο, η συμφωνία φαίνεται να μην έχει κλείσει ακόμα καθώς ο εκπρόσωπός του συναντήθηκε κάτω υπό άκρα μυστικότητα με τον Ματέου Αλεμάνι και τον Τζόρντι Κρόιφ που «τρέχουν» τα μεταγραφικά πλάνα της Μπαρτσελόνα από την ημέρα που ανέλαβε ο Ζουάν Λαπόρτα, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους τη νέα σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρούντιγκερ δεν επιτρέπεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Τσέλσι αυτή τη στιγμή, μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο Ρομάν Αμπράμοβιτς.

🚨Exclusive #Rüdiger: Secret negotiations in Barcelona! On Wednesday night Alemany, Cruyff & ARs agent Senesie met in the hotel „The Barcelona Edition“. The appointment went three hours. Barca wants Rüdiger as a free agent! @SkySports @Sky_Marc #CFC pic.twitter.com/6VNAhvSm62