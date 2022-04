Την παραχώρηση του Τομπίας Βινίσιους στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τη μορφή δανεισμού, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ρεάλ και Σαχτάρ ήταν σε ανοικτή γραμμή τα τελευταία 24ωρα για την υπόθεση του Τομπίας Βινίσιους, ο οποίος αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας.

Τελικά η «χρυσή» τομή βρέθηκε και ο 18χρονος αμυντικός θα μεταβεί άμεσα στην Μαδρίτη για υπογραφές, με την αρχική συμφωνία να κάνει λόγο για δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν 2022/23.

Οι «μερένγκες» θα έχουν τη δυνατότητα αν κι εφόσον να το επιθυμούν να προχωρήσουν στην απόκτηση του νεαρού αμυντικού το καλοκαίρι του 2023. Ο Βραζιλιάνος μπακ ο οποίος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη χώρα του, θα προπονείται με την πρώτη ομάδα, ενώ θα παίζει ματς με τη Β' ομάδα.

