Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει στο ρόστερ της τον Αντάμα Τραορέ, όμως δεν προτίθεται να πληρώσει τη ρήτρα των 30 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αγοράσει και ψάχνει τη «χρυσή τομή» με τη Γουλβς μέσω ανταλλαγής.

O Αντάμα Τραορέ έχει βρει ρόλο και προσφέρει ουσία στην Μπαρτσελόνα του Τσάβι. Ο «θηριώδης» Ισπανός εξτρέμ μετράει μέχρι στιγμής δέκα ματς, έχοντας τέσσερις ασίστ, εκ των οποίων τις δύο τις μοίρασε στην κρίσιμη ρεβάνς με τη Νάπολι στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» για τους «32» του Europa League. Παρά τις καλές του εμφανίσεις ο διεθνής Ισπανός ακραίος επιθετικός έχει χάσει τη θέση του στα τελευταία ματς από τον... αναγεννημένο Ουσμάν Ντεμπελέ, τον οποίο οι Καταλανοί θα ήθελαν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Σύμφωνα με τη «Sport» η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να κρατήσει και τον Αντάμα Τραορέ μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του το ερχόμενο καλοκαίρι, χωρίς όμως να πληρώσουν στη Γουλβς τη ρήτρα των 30 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει η συμφωνία τους. Οι «Μπλαουγκράνα» έχουν προτείνει στoυς «Λύκους» να κάνουν ανταλλαγή και να κρατήσουν τον 22χρονο Πορτογάλο εξτρέμ, Φραντσίσκο Τρινκάο, τον οποίον έχουν πάρει ως δανεικό από τη «Μπάρτσα», όμως τη δεδομένη στιγμή το αγγλικό κλαμπ δεν ενδιαφέρεται και θα προτιμούσε στο «deal» να μπει ο Ρίκι Πουτς. Αν τελικά η Μπαρτσελόνα και η Γουλβς δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την μόνιμη «μετακίνηση» του Τραορέ δεν αποκλείεται να πέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο της ανανέωσης του δανεισμού.

Barcelona are reportedly NOT willing to pay €30m for Adama Traore in the summer.



As reported previously, things that could happen:



➡️ Swap deal including Francisco Trincao and/or Riqui Puig

➡️ Sign a new deal at Wolves and re-join Barca on loan [via @SPORT]