Η (μέτρια και πάλι) Ρεάλ Μαδρίτης φλέρταρε με την «γκέλα» κόντρα στην συμπολίτισσα Ράγιο Βαγιεκάνο του (παραλίγο ήρωα) Λούκα Ζιντάν, αλλά με γκολ του Καρίμ Μπενζεμά στο 83’ «απέδρασε» από το Βαγιέκας και πήγε την διαφορά της από την δεύτερη Σεβίλλη στο +9.

Δεν πείθει με τις εμφανίσεις της, πολλές φορές χρειάζεται τις αποκρούσεις του Τιμπό Κουρτουά για να αποφύγει τις… κακοτοπιές, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης οδεύει ολοταχώς προς την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στην Ισπανία.

Γιατί; Επειδή διαθέτει τον καλύτερο επιθετικό της La Liga (Καρίμ Μπενζεμά), ο οποίος πήρε από το χεράκι την Βασίλισσα και την βοήθησε να… αποδράσει από την έδρα της σκληροτράχηλης Ράγιο Βαγιεκάνο (1-0), ανεβάζοντας στους εννέα βαθμούς την διαφορά από την δεύτερη Σεβίλλη, έστω και με ματς περισσότερο.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι μπήκε «φουριόζα» για να βρει το γρήγορο γκολ στο Βαγιέκας, με τον Μάρκο Ασένσιο να χάνει δύο μεγάλες ευκαιρίες με το «καλημέρα», αδυνατώντας να νικήσει τον Λούκα Ζιντάν, ο οποίος είχε τεράστιο κίνητρο κόντρα στην Ρεάλ, όπου πλήρωσε το βαρύ επίθετο που κουβαλάει και δεν μπόρεσε να στεριώσει.

Αργά αλλά σταθερά, η Ράγιο βγήκε από το καβούκι της, χωρίς πάντως να απειλεί ιδιαιτέρως την εστία του Κουρτουά, την ώρα που ο Ζιντάν έλεγε και πάλι «όχι» στον Ασένσιο, προτού σκοράρει ο Καζεμίρο, ένα γκολ όμως που ορθά ακυρώθηκε για οφσάιντ, επιθετικό φάουλ και χέρι του Βραζιλιάνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Άντονι Ιραόλα το πίστεψε περισσότερο σε σχέση με το πρώτο 45λεπτο, με τον Μάριο Σουάρεθ να αγγίζει το γκολ, με τον Κουρτουά να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Ανούσια η Ρεάλ στην επανάληψη, είχε… μη δοκάρι του Λούκα Μόντριτς (η φάση ακυρώθηκε για οφσάιντ του Κροάτη) και γλίτωσε ξανά το γκολ χάρη στον Κουρτουά, ο οποίος έκανε διπλή απόκρουση σε προσπάθειες των Όσκαρ Τρέχο και Άλβαρο Γκαρθία.

Και, από το πιθανό 1-0, περάσαμε στο 0-1 μέσα σε τρία λεπτά. Ο Μπενζεμά συνεργάστηκε με τον Βινίσιους Ζούνιορ, ο Βραζιλιάνος του γύρισε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή και ο Γάλλος επιθετικός σημείωσε σε κενή εστία το 19ο του γκολ στο πρωτάθλημα και τα 211 συνολικά, ισοφαρίζοντας τον Παΐνιο στην ένατη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στη La Liga.

