Με πολύ ωραία μπάλα για ένα ημίχρονο και δύο γκολ του Πιέρ - Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, η Μπαρτσελόνα πέτυχε στο «Μεστάγια» την πιο εμφατική της νίκη επί εποχής Τσάβι (4-1 την Βαλένθια) και επέστρεψε στην 4η θέση της βαθμολογίας της La Liga.

Αργά αλλά σταθερά, ο Τσάβι αρχίζει να χτίζει και να βλέπει στο γήπεδο την Μπαρτσελόνα που ονειρεύεται. Με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ειδικά στα πρώτα 45 λεπτά, οι Καταλανοί θριάμβευσαν στο (πάντα ζόρικο) «Μεστάγια» με 4-1 της Βαλένθια και επέστρεψαν στην τέταρτη θέση της La Liga, όντες ισόβαθμοι με την Ατλέτικο Μαδρίτης (και μάλιστα με ματς λιγότερο), σε μια μάχη που αναμένεται «καυτή» μέχρι το φινάλε, με έπαθλο την έξοδο στο Champions League.

Στο καλύτερο ημίχρονο των Μπλαουγκράνα επί εποχής Τσάβι, όλα πήγαν δεξιά για την Μπάρτσα, η οποία προηγήθηκε 3-0, με το VAR να ακυρώνει (ορθά) δύο γκολ της Βαλένθια.

Ο Πιέρ - Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος αποκτήθηκε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών για να δώσει λύση στο επιθετικό πρόβλημα των Καταλανών, είχε πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από το «Μεστάγια», αφού τον Μάιο του 2019 είχε σημειώσει χατ - τρικ, οδηγώντας την Άρσεναλ στον τελικό του Europa League.

Και, τρία χρόνια αργότερα, ο Γκαμπονέζος επέστρεψε εξίσου «φονικός» στον τόπο του εγκλήματος και, με τα δύο πρώτα του γκολ ως Μπλαουγκράνα, έβαλε τις βάσεις για μια πολύτιμη νίκη, στην μάχη της εξόδου στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Σε ένα γεμάτο ρυθμό πρώτο μέρος, ο «Όμπα» χτύπησε πρώτη φορά στο 23’, όταν ο Τζόρντι Άλμπα τον βρήκε στον κενό χώρο, με τον Αφρικανό να εκτελεί τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι μέσα από την περιοχή.

Η Βαλένθια απάντησε σχεδόν άμεσα με τον Χοσέ Λουίς Γκαγιά και επική γκάφα του Μαρκ - Αντρέ Τερ Στέγκεν, αλλά το γκολ του αρχηγού των Νυχτερίδων (αυτογκόλ επί της ουσίας) ακυρώθηκε ορθά μέσω VAR, αφού είχε προηγηθεί οφσάιντ του «σκόρερ».

Η Μπάρτσα είχε την κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο του ρυθμού και ευτύχησε, στο δεύτερο σουτ εντός εστίας, να πετύχει και δεύτερο γκολ. Εξαιρετική ομαδική ενέργεια, σέντρα του Άλμπα για τον Ουσμάν Ντεμπελέ και γύρισμα του Γάλλου στον Φρένκι Ντε Γιονγκ για το 0-2 (32’).

Έξι λεπτά αργότερα, χωρίς να προλάβουν καλά καλά να συνέλθουν οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι σκόραραν εκ νέου, όταν ύστερα από νέα ομαδική προσπάθεια που θύμισε… παλιά Μπάρτσα, ο Ομπαμεγιάνγκ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από πολύ κοντά.

Η Βαλένθια ένιωσε ότι μπήκε ξανά στο ματς με γκολ του Κάρλος Σολέρ πριν από την ανάπαυλα, το οποίο όμως ακυρώθηκε ορθά μέσω VAR, αφού η μπάλα είχε βγει άουτ, νωρίτερα στην συγκεκριμένη φάση.

Οι Νυχτερίδες, παρά το βαρύ 3-0 εις βάρος τους, μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος, αποφασισμένες να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες τους. Δεν ξεχνούσαν, άλλωστε, ότι η Θέλτα ισοφάρισε σε 3-3, ένα από τα πρώτα ματς του Τσάβι στον πάγκο, στο οποίο η Μπάρτσα επίσης είχε προηγηθεί με 3-0 στο ημίχρονο.

Και, στο 52’, ο Σολέρ με ωραία κεφαλιά - ψαράκι μετά από σέντρα του Μπράιαν Χιλ, έδωσε λόγο στον κόσμο που κατέκλυσε το «Μεστάγια» να πιστέψει ότι η ανατροπή ήταν δυνατή. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για το 2-3 που θα έβαζε… φωτιά στο ματς, δεν τα κατάφεραν και, εντέλει, ο Πέδρι έβαλε το κερασάκι για τους Μπλαουγκράνα.

Wht Frenkie De jong was subbed off? Here he is giving guard of honor to Carlos Soler and staying 2 meters behind him coz he bites.

After that he froze like a statue, like he did in last match and enjoyed the most HD view of the goal. https://t.co/3zPskUAGao pic.twitter.com/bTwuPLHB1S