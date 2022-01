Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που κυκλοφορούν από την επιστροφή του καλογυμνασμένου Γκάρεθ Μπέιλ στις προπονήσεις της Ρεάλ.

Τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο Ουαλός μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη των οπίσθιων μηριαίων στο δεξιό του πόδι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μείνει εκτός γηπέδων για αρκετούς μήνες. Ωστόσο, σήμερα έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και είναι πάλι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Κάρλο Αντσελότι.

Η δίψα του για επιστροφή στην αγωνιστική δράση είναι τόσο μεγάλη που ο Γκάρεθ Μπέιλ έχασε πολλά κιλά όλο αυτό το διάστημα και δούλευε εντατικά στο γυμναστήριο, εντυπωσιάζοντας τους συμπαίκτες και τον προπονητή του με τη νέα του εικόνα.

Μπορεί το συμβόλαιό του με την Ρεάλ να ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, ωστόσο ο 32χρονος Ουαλός είναι αποφασισμένος να τα δώσει όλα προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του στις υποχρεώσεις της.

Gareth Bale was phenomenal in the physical tests done by the team, just as he does year after year. No player in the team is capable of reaching his level. @EduAguirre7 #rmlive 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🔥 pic.twitter.com/DZLJpCROKK