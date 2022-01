Μετριότατη η Μπαρτσελόνα, η οποία χρειάστηκε ένα γκολ του Φρένκι Ντε Γιονγκ στο 87’ για να νικήσει την προτελευταία Αλαβές στη Βιτόρια (1-0) και να βρεθεί και πάλι έναν βαθμό μακριά από την πρώτη τετράδα της La Liga.

Κάθε παιχνίδι για την φετινή Μπαρτσελόνα είναι ντέρμπι και η μονομαχία με την προτελευταία Αλαβές δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με τους Καταλανούς να αποδρούν από το «Μεντιθορόθα» (1-0) με γκολ στο φινάλε, διατηρούμενοι στο -1 από την τέταρτη Ατλέτικο Μαδρίτης, την οποία θα υποδεχθούν στο «Καμπ Νόου» (Κυριακή 06/02, 17:15) μετά την διακοπή της La Liga.

Ο Τσάβι, με πολλές απουσίες και πάλι (τραυματίες οι Φατί, Ντεπάι, Έρικ Γαρθία, Σέρτζι Ρομπέρτο, Ουμτιτί, τιμωρημένος ο Γκάβι και εκτός ομάδας ο… αντάρτης Ντεμπελέ), έδωσε μια ευκαιρία στον Σερζίνιο Ντεστ, τον οποίο και ξεκίνησε στο δεξί άκρο της άμυνας για να ξεκουράσει τον Ντάνι Άλβες. Με βάση την απογοητευτική του εικόνα σε άμυνα και επίθεση, μάλλον δεν την εκμεταλλεύτηκε ο Αμερικανός δεξιός μπακ - χαφ.

Η Μπάρτσα είχε την κατοχή της μπάλας από το ξεκίνημα (περί το 77% στο πρώτο 45λεπτο), με την Αλαβές να την περιμένει καλά στημένη στην άμυνα και να μην απειλείται σοβαρά μέχρι το 13ο λεπτό, όταν ύστερα από σέντρα του Πέδρι και γυριστό σουτ του Λούουκ Ντε Γιονγκ από το ύψος του πέναλτι, η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ δίπλα από την εστία του Φερνάντο Πατσέκο.

Αργή και προβλέψιμη η ανάπτυξη των Μπλαουγκράνα, οι οποίοι στο πρώτο ημίχρονο δεν δημιούργησαν ευκαιρίες άξιες αναφοράς στην βασκική περιοχή. Ο Τσάβι άλλαξε πλευρά στους αναποτελεσματικούς Φεράν Τόρες και Αμπντέ, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέντε κόρνερ, αλλά κανένα δεν τους βοήθησε για να πλησιάσουν με αξιώσεις στο πολυπόθητο γκολ, με εξαίρεση μια γυριστή κεφαλιά του Σέρχιο Μπουσκέτς στο πρώτο δοκάρι, με την μπάλα να χτυπάει στο σώμα του Βίκτορ Λαγουάρδια και να βγαίνει ελάχιστα άουτ.

Στο 45’, μάλιστα, η Αλαβές βγήκε ωραία στην αντεπίθεση, ο Πέρε Πονς έμεινε μόνος του προ του Μαρκ - Αντρέ Τερ Στέγκεν, αλλά πλάσαρε απελπιστικά αδύναμα στα χέρια του Γερμανού τερματοφύλακα.

Ο Τσάβι, ελλείψει καλών εναλλακτικών λύσεων στον πάγκο για την επιθετική γραμμή πλην των… Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ και Φεράν Ζουτγκλά, δεν έκανε αλλαγές στην ανάπαυλα, αν και σίγουρα θα το ήθελε. Η Μπάρτσα συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας και να κερδίζει κόρνερ, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο Λούουκ Ντε Γιονγκ, ο οποίος αναμένεται εντέλει να μείνει στην Βαρκελώνη μέχρι το τέλος της σεζόν παρ’ ότι η ομάδα έψαχνε τρόπο να τον… ξεφορτωθεί, έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία όταν δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα από πολύ κοντινή απόσταση (63’), ύστερα από νέα σέντρα, αυτή την φορά του Πέδρι.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την ανούσια κατοχή τους, οι γηπεδούχοι άρχισαν να βγαίνουν από το… καβούκι τους και στο τελευταίο 20λεπτο έψαξαν με μεγαλύτερη ζέση την αντίπαλη περιοχή, με τον Χοσέλου μάλιστα να αγγίζει το γκολ, με κεφαλιά που έφυγε ελάχιστα άουτ, ύστερα από σέντρα του Τζέισον (78’).

Ο Τσάβι έβαλε τον Νίκο αντί του Αμπντέ, άλλαξε την διάταξη σε 3-4-3, αποφάσισε να ρισκάρει μήπως έρθει το γκολ, το οποίο εντέλει… εμφανίστηκε τρία λεπτά πριν από την συμπλήρωση των 90. Ο Τζόρντι Άλμπα «έσκαψε» ωραία την μπάλα για να βρει τον Φεράν Τόρες, ο οποίος την άφησε με την μια στον Φρένκι Ντε Γιονγκ, ώστε ο Ολλανδός μέσος να σκοράρει για πρώτη φορά από τις 27 Νοεμβρίου και να δώσει μια τεράστια ανάσα στην Μπάρτσα.

