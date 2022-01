Αντσελότι: «Ο Αζάρ είναι στα πλάνα μας για τη νέα σεζόν»

Τέλος στις φήμες περί αποχώρησης του Εντέν Αζάρ από τη Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε ο προπονητής των «μερένγκες» Κάρλο Αντσελότι.

Το καλοκαίρι του 2019 η Ρεάλ Μαδρίτης εκταμίευσε 100 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Εντέν Αζάρ με τον Βέλγο άσο να μην έχει καταφέρει να πιάσει τα υψηλά στάνταρ που είχαν οι άνθρωποι της ομάδας.

Δημοσιεύματα τα τελευταία 24ωρα τον θέλουν στην μεταγραφική λίστα της Νιουκάστλ, ενώ ο ίδιος φέρεται να έχει εκφράσει την δυσαρέσκειά του στους ιθύνοντες του συλλόγου, γνωστοποιώντας τους την επιθυμία του να αποχωρήσει.

Ο προπονητής της «βασίλισσας», Κάρλο Αντσελότι, ωστόσο κατέστησε σαφές σε δηλώσεις του ότι ο Βέλγος υπολογίζεται κανονικά στο ρόστερ, διαψεύδοντας τις φήμες ότι η Ρεάλ σχεδιάζει να τον πουλήσει.

«Ο Αζάρ είναι στα σχέδιά μας για την επόμενη σεζόν, μπορώ να το επιβεβαιώσω», ανέφερε συγκεκριμένα ο έμπειρος κόουτς.

Carlo Ancelotti denies rumours on Real Madrid planning to sell Eden Hazard: “Hazard is in our plans for the next season, I can confirm”, he said. ⚪️🇧🇪 #RealMadrid



Leaving the club in January has never been a concrete possibility.